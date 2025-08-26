Tyke The Elephant (TYKE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Tyke The Elephant (TYKE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TYKE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TYKEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TYKE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tyke The Elephant (TYKE) מידע שוק

שווי שוק $ 10.98K$ 10.98K $ 10.98K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.98K$ 10.98K $ 10.98K אספקת מחזור 755.48M 755.48M 755.48M אספקה כוללת 755,476,977.8594551 755,476,977.8594551 755,476,977.8594551

שווי השוק הנוכחי של Tyke The Elephant הוא $ 10.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TYKE הוא 755.48M, עם היצע כולל של 755476977.8594551. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.98K.