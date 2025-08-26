עוד על TYKE

TYKE מידע על מחיר

TYKE אתר רשמי

TYKE טוקניומיקה

TYKE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Tyke The Elephant סֵמֶל

Tyke The Elephant מחיר (TYKE)

לא רשום

1 TYKE ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Tyke The Elephant (TYKE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:08:15 (UTC+8)

Tyke The Elephant (TYKE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Tyke The Elephant (TYKE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TYKE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TYKEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TYKE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tyke The Elephant (TYKE) מידע שוק

$ 10.98K
$ 10.98K$ 10.98K

--
----

$ 10.98K
$ 10.98K$ 10.98K

755.48M
755.48M 755.48M

755,476,977.8594551
755,476,977.8594551 755,476,977.8594551

שווי השוק הנוכחי של Tyke The Elephant הוא $ 10.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TYKE הוא 755.48M, עם היצע כולל של 755476977.8594551. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.98K.

Tyke The Elephant (TYKE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Tyke The Elephantל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTyke The Elephant ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTyke The Elephant ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Tyke The Elephantל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-5.85%
60 ימים$ 0-30.77%
90 ימים$ 0--

מה זהTyke The Elephant (TYKE)

Another token of MartyrFi narrative to remember Tyke the Elephant. She was a female African bush elephant captured as a baby and shipped to the United States, where She was brutalised and instilled fear upon during the training for the circus, and shot 87 times whilst on the streets of Honolulu, Hawaii. She died of her injuries. She was forgotten but she will have a special place in our hearts forever The token is built to remember and honour Tyke the elephant. The project is also built around being charitable towards elephants who may go through the same sort of abuse.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Tyke The Elephant (TYKE) משאב

האתר הרשמי

Tyke The Elephantתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tyke The Elephant (TYKE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tyke The Elephant (TYKE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tyke The Elephant.

בדוק את Tyke The Elephant תחזית המחיר עכשיו‏!

TYKE למטבעות מקומיים

Tyke The Elephant (TYKE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tyke The Elephant (TYKE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TYKE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Tyke The Elephant (TYKE)

כמה שווה Tyke The Elephant (TYKE) היום?
החי TYKEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TYKE ל USD?
המחיר הנוכחי של TYKE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tyke The Elephant?
שווי השוק של TYKE הוא $ 10.98K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TYKE?
ההיצע במחזור של TYKE הוא 755.48M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TYKE?
‏‏TYKE השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TYKE?
TYKE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TYKE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TYKE הוא -- USD.
האם TYKE יעלה השנה?
TYKE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TYKE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:08:15 (UTC+8)

Tyke The Elephant (TYKE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.