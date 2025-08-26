עוד על TWURTLE

Twurtle the turtle סֵמֶל

Twurtle the turtle מחיר (TWURTLE)

לא רשום

1 TWURTLE ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Twurtle the turtle (TWURTLE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:53:13 (UTC+8)

Twurtle the turtle (TWURTLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00269514
$ 0.00269514$ 0.00269514

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Twurtle the turtle (TWURTLE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TWURTLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TWURTLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00269514, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TWURTLE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Twurtle the turtle (TWURTLE) מידע שוק

$ 15.18K
$ 15.18K$ 15.18K

--
----

$ 15.18K
$ 15.18K$ 15.18K

997.96M
997.96M 997.96M

997,957,197.312776
997,957,197.312776 997,957,197.312776

שווי השוק הנוכחי של Twurtle the turtle הוא $ 15.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TWURTLE הוא 997.96M, עם היצע כולל של 997957197.312776. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.18K.

Twurtle the turtle (TWURTLE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Twurtle the turtleל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTwurtle the turtle ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTwurtle the turtle ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Twurtle the turtleל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+0.61%
60 ימים$ 0+4.00%
90 ימים$ 0--

מה זהTwurtle the turtle (TWURTLE)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Twurtle the turtleתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Twurtle the turtle (TWURTLE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Twurtle the turtle (TWURTLE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Twurtle the turtle.

בדוק את Twurtle the turtle תחזית המחיר עכשיו‏!

TWURTLE למטבעות מקומיים

Twurtle the turtle (TWURTLE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Twurtle the turtle (TWURTLE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TWURTLE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Twurtle the turtle (TWURTLE)

כמה שווה Twurtle the turtle (TWURTLE) היום?
החי TWURTLEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TWURTLE ל USD?
המחיר הנוכחי של TWURTLE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Twurtle the turtle?
שווי השוק של TWURTLE הוא $ 15.18K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TWURTLE?
ההיצע במחזור של TWURTLE הוא 997.96M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TWURTLE?
‏‏TWURTLE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00269514 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TWURTLE?
TWURTLE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TWURTLE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TWURTLE הוא -- USD.
האם TWURTLE יעלה השנה?
TWURTLE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TWURTLE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:53:13 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.