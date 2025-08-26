TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 138.45 $ 138.45 $ 138.45 24 שעות נמוך $ 138.47 $ 138.47 $ 138.47 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 138.45$ 138.45 $ 138.45 גבוה 24 שעות $ 138.47$ 138.47 $ 138.47 שיא כל הזמנים $ 138.64$ 138.64 $ 138.64 המחיר הנמוך ביותר $ 129.37$ 129.37 $ 129.37 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -0.00% שינוי מחיר (7D) +0.27% שינוי מחיר (7D) +0.27%

TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) המחיר בזמן אמת של הוא $138.46. במהלך 24 השעות האחרונות, NVDA נסחר בטווח שבין שפל של $ 138.45 לבין שיא של $ 138.47, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NVDAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 138.64, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 129.37.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NVDA השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) מידע שוק

שווי שוק $ 23.44K$ 23.44K $ 23.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.44K$ 23.44K $ 23.44K אספקת מחזור 169.26 169.26 169.26 אספקה כוללת 169.2611289056218 169.2611289056218 169.2611289056218

שווי השוק הנוכחי של TWIN Asset Token NVDA Long הוא $ 23.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NVDA הוא 169.26, עם היצע כולל של 169.2611289056218. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.44K.