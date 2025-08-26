TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 90.31$ 90.31 $ 90.31 המחיר הנמוך ביותר $ 76.48$ 76.48 $ 76.48 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -1.94% שינוי מחיר (7D) -1.94%

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) המחיר בזמן אמת של הוא $76.56. במהלך 24 השעות האחרונות, INVDA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INVDAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 90.31, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 76.48.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, INVDA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) מידע שוק

שווי שוק $ 12.96K$ 12.96K $ 12.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.96K$ 12.96K $ 12.96K אספקת מחזור 169.26 169.26 169.26 אספקה כוללת 169.2611289056218 169.2611289056218 169.2611289056218

שווי השוק הנוכחי של TWIN Asset Token iNVDA Short הוא $ 12.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INVDA הוא 169.26, עם היצע כולל של 169.2611289056218. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.96K.