TWIN Asset Token iNVDA Short סֵמֶל

TWIN Asset Token iNVDA Short מחיר (INVDA)

לא רשום

1 INVDA ל USDמחיר חי:

$76.56
$76.56
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:52:30 (UTC+8)

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 90.31
$ 90.31

$ 76.48
$ 76.48

--

--

-1.94%

-1.94%

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) המחיר בזמן אמת של הוא $76.56. במהלך 24 השעות האחרונות, INVDA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INVDAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 90.31, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 76.48.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, INVDA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) מידע שוק

$ 12.96K
$ 12.96K

--
----

$ 12.96K
$ 12.96K

169.26
169.26

169.2611289056218
169.2611289056218

שווי השוק הנוכחי של TWIN Asset Token iNVDA Short הוא $ 12.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INVDA הוא 169.26, עם היצע כולל של 169.2611289056218. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.96K.

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של TWIN Asset Token iNVDA Shortל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTWIN Asset Token iNVDA Short ל USDהיה . $ -1.4918251920.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTWIN Asset Token iNVDA Short ל USDהיה $ -10.0051364160.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של TWIN Asset Token iNVDA Shortל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -1.4918251920-1.94%
60 ימים$ -10.0051364160-13.06%
90 ימים$ 0--

מה זהTWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA)

TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

TWIN Asset Token iNVDA Shortתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TWIN Asset Token iNVDA Short.

בדוק את TWIN Asset Token iNVDA Short תחזית המחיר עכשיו‏!

INVDA למטבעות מקומיים

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על INVDA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA)

כמה שווה TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) היום?
החי INVDAהמחיר ב USD הוא 76.56 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי INVDA ל USD?
המחיר הנוכחי של INVDA ל USD הוא $ 76.56. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TWIN Asset Token iNVDA Short?
שווי השוק של INVDA הוא $ 12.96K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של INVDA?
ההיצע במחזור של INVDA הוא 169.26 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של INVDA?
‏‏INVDA השיג מחיר שיא (ATH) של 90.31 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של INVDA?
INVDA ‏‏רשם מחירATL של 76.48 USD.
מהו נפח המסחר של INVDA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור INVDA הוא -- USD.
האם INVDA יעלה השנה?
INVDA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את INVDA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:52:30 (UTC+8)

