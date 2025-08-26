עוד על ICOIN

TWIN Asset Token iCOIN short סֵמֶל

TWIN Asset Token iCOIN short מחיר (ICOIN)

לא רשום

1 ICOIN ל USDמחיר חי:

$29.74
$29.74$29.74
0.00%1D
mexc
USD
TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:20:43 (UTC+8)

TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 101.77
$ 101.77$ 101.77

$ 25.95
$ 25.95$ 25.95

--

--

0.00%

0.00%

TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) המחיר בזמן אמת של הוא $29.74. במהלך 24 השעות האחרונות, ICOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ICOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 101.77, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 25.95.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ICOIN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) מידע שוק

$ 589.54
$ 589.54$ 589.54

--
----

$ 587.90
$ 587.90$ 587.90

19.77
19.77 19.77

19.76665906441519
19.76665906441519 19.76665906441519

שווי השוק הנוכחי של TWIN Asset Token iCOIN short הוא $ 589.54, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ICOIN הוא 19.77, עם היצע כולל של 19.76665906441519. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 587.90.

TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של TWIN Asset Token iCOIN shortל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTWIN Asset Token iCOIN short ל USDהיה . $ 0.0000000000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTWIN Asset Token iCOIN short ל USDהיה $ +2.3851509740.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של TWIN Asset Token iCOIN shortל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0.00000000000.00%
60 ימים$ +2.3851509740+8.02%
90 ימים$ 0--

מה זהTWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN)

TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

TWIN Asset Token iCOIN shortתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TWIN Asset Token iCOIN short.

בדוק את TWIN Asset Token iCOIN short תחזית המחיר עכשיו‏!

ICOIN למטבעות מקומיים

TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ICOIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN)

כמה שווה TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) היום?
החי ICOINהמחיר ב USD הוא 29.74 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ICOIN ל USD?
המחיר הנוכחי של ICOIN ל USD הוא $ 29.74. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TWIN Asset Token iCOIN short?
שווי השוק של ICOIN הוא $ 589.54 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ICOIN?
ההיצע במחזור של ICOIN הוא 19.77 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ICOIN?
‏‏ICOIN השיג מחיר שיא (ATH) של 101.77 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ICOIN?
ICOIN ‏‏רשם מחירATL של 25.95 USD.
מהו נפח המסחר של ICOIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ICOIN הוא -- USD.
האם ICOIN יעלה השנה?
ICOIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ICOIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:20:43 (UTC+8)

