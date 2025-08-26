עוד על IAAPL

IAAPL מידע על מחיר

IAAPL מסמך לבן

IAAPL אתר רשמי

IAAPL טוקניומיקה

IAAPL תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

TWIN ASSET TOKEN iAAPL סֵמֶל

TWIN ASSET TOKEN iAAPL מחיר (IAAPL)

לא רשום

1 IAAPL ל USDמחיר חי:

$231.34
$231.34$231.34
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:52:20 (UTC+8)

TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 243.53
$ 243.53$ 243.53

$ 225.93
$ 225.93$ 225.93

--

--

0.00%

0.00%

TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) המחיר בזמן אמת של הוא $231.34. במהלך 24 השעות האחרונות, IAAPL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IAAPLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 243.53, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 225.93.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IAAPL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) מידע שוק

$ 20.34K
$ 20.34K$ 20.34K

--
----

$ 20.34K
$ 20.34K$ 20.34K

87.93
87.93 87.93

87.93199504698747
87.93199504698747 87.93199504698747

שווי השוק הנוכחי של TWIN ASSET TOKEN iAAPL הוא $ 20.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IAAPL הוא 87.93, עם היצע כולל של 87.93199504698747. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.34K.

TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של TWIN ASSET TOKEN iAAPLל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTWIN ASSET TOKEN iAAPL ל USDהיה . $ -0.6093495600.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTWIN ASSET TOKEN iAAPL ל USDהיה $ -3.6245888520.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של TWIN ASSET TOKEN iAAPLל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.6093495600-0.26%
60 ימים$ -3.6245888520-1.56%
90 ימים$ 0--

מה זהTWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL)

TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

TWIN ASSET TOKEN iAAPLתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TWIN ASSET TOKEN iAAPL.

בדוק את TWIN ASSET TOKEN iAAPL תחזית המחיר עכשיו‏!

IAAPL למטבעות מקומיים

TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IAAPL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL)

כמה שווה TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) היום?
החי IAAPLהמחיר ב USD הוא 231.34 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IAAPL ל USD?
המחיר הנוכחי של IAAPL ל USD הוא $ 231.34. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TWIN ASSET TOKEN iAAPL?
שווי השוק של IAAPL הוא $ 20.34K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IAAPL?
ההיצע במחזור של IAAPL הוא 87.93 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IAAPL?
‏‏IAAPL השיג מחיר שיא (ATH) של 243.53 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IAAPL?
IAAPL ‏‏רשם מחירATL של 225.93 USD.
מהו נפח המסחר של IAAPL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IAAPL הוא -- USD.
האם IAAPL יעלה השנה?
IAAPL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IAAPL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:52:20 (UTC+8)

TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.