TUTUT COIN מחיר היום

מחיר TUTUT COIN (TUTC) בזמן אמת היום הוא $ 0.00016002, עם שינוי של 3.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TUTC ל USD הוא $ 0.00016002 לכל TUTC.

TUTUT COIN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 160,016, עם היצע במחזור של 999.98M TUTC. ב‑24 השעות האחרונות, TUTC סחר בין $ 0.00015132 (נמוך) ל $ 0.00016687 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00032973, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00015132.

ביצועים לטווח קצר, TUTC נע ב -0.05% בשעה האחרונה ו -16.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

TUTUT COIN (TUTC) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של TUTUT COIN הוא $ 160.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TUTC הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999980288.876107. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 160.02K.