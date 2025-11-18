TurboUSD Unstablecoin מחיר היום

מחיר TurboUSD Unstablecoin (₸USD) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 4.75% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ₸USD ל USD הוא -- לכל ₸USD.

TurboUSD Unstablecoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 359,523, עם היצע במחזור של 74.35B ₸USD. ב‑24 השעות האחרונות, ₸USD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ₸USD נע ב +0.25% בשעה האחרונה ו -14.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

TurboUSD Unstablecoin (₸USD) מידע שוק

שווי שוק $ 359.52K$ 359.52K $ 359.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 483.57K$ 483.57K $ 483.57K אספקת מחזור 74.35B 74.35B 74.35B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

