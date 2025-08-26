Turbos Finance מחיר (TURBOS)
Turbos Finance (TURBOS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TURBOS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00106939, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TURBOSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00726967, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TURBOS השתנה ב +0.04% במהלך השעה האחרונה, -7.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Turbos Finance הוא $ 6.52M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TURBOS הוא 6.62B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.85M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Turbos Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTurbos Finance ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTurbos Finance ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Turbos Financeל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-7.04%
|30 ימים
|$ 0
|-19.47%
|60 ימים
|$ 0
|-19.62%
|90 ימים
|$ 0
|--
What is the project about? Turbos Finance is a non-custodial and hyper-efficient decentralized exchange (DEX), backed by Jump Crypto and Mysten Labs. Built on Sui since June 2022, Turbos brings a universal notion of digital asset ownership and unprecedented horizontal scalability to DeFi. What makes your project unique? User-friendly DEX Our platform offers user-centric and intuitive trading features in token swap, liquidity provision and token bridging. Unique social features are added to create a seamless and efficient trading experience for our users. Smart Routing With smart routing, users can trade assets amongst liquidity pools. This pioneering feature calculates the best route based on available liquidity and swap fees in each pool, ensuring users get the best possible rate for their trades. One-off liquidity layer Serving as a one-stop-shop solution in the Sui ecosystem, we are the ultimate liquidity powerhouse with concentrated liquidity AMM, TurboStar (launchpad), TurbosBoost and perpetual trading offered all-in-one. History of your project. We deployed on Sui devnet since June 2022. What’s next for your project? Q2 2023 Testnet Smart contract audit IDO/IEO TurboStar launchpad TurbosBoost campaign Social trading feature enhancement Q3 2023 Perpetual AMM What can your token be used for? TURBOS, the protocol token on Turbos Finance, is underpinned by a strong token infrastructure designed to provide incentives, rewards, and various utilities for community members, fostering a thriving and dynamic ecosystem.
