Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000372. במהלך 24 השעות האחרונות, SAHUR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003675 לבין שיא של $ 0.00004203, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAHURהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00094338, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003236.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAHUR השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, -11.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Tung Tung Tung Sahur הוא $ 37.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAHUR הוא 999.83M, עם היצע כולל של 999827362.366943. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.19K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Tung Tung Tung Sahurל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTung Tung Tung Sahur ל USDהיה . $ -0.0000094873.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTung Tung Tung Sahur ל USDהיה $ -0.0000223305.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Tung Tung Tung Sahurל USDהיה $ -0.00023975240245485103.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-11.50%
|30 ימים
|$ -0.0000094873
|-25.50%
|60 ימים
|$ -0.0000223305
|-60.02%
|90 ימים
|$ -0.00023975240245485103
|-86.56%
Tung Tung Tung Sahur is the official token inspired by the wildly viral TikTok meme featuring the iconic brainrot character. This token has been officially deployed by none other than the meme’s original creator, @noxaasht on TikTok — ensuring that the project stays true to its roots and maintains full authenticity. Fueled by the chaotic energy and humor of TikTok's brainrot culture, this project aims to be more than just a meme — it's the beginning of a full-blown movement. Backed and supported directly by the creator who brought this character to life, Tung Tung Tung Sahur isn't just riding the wave of virality — it's shaping it. Our mission is to build a thriving ecosystem around this unique cultural phenomenon. From mobile apps to addictive mini-games, we’re developing engaging, brainrot-fueled experiences that bring the TikTok community deeper into the memeverse. Whether you’re a longtime fan of the meme or just discovering the magic, you’re invited to join us as we onboard TikTok users into a new era of meme-powered entertainment and digital culture.
