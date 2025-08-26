Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00003675 $ 0.00003675 $ 0.00003675 24 שעות נמוך $ 0.00004203 $ 0.00004203 $ 0.00004203 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00003675$ 0.00003675 $ 0.00003675 גבוה 24 שעות $ 0.00004203$ 0.00004203 $ 0.00004203 שיא כל הזמנים $ 0.00094338$ 0.00094338 $ 0.00094338 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00003236$ 0.00003236 $ 0.00003236 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.11% שינוי מחיר (1D) -11.50% שינוי מחיר (7D) -1.44% שינוי מחיר (7D) -1.44%

Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000372. במהלך 24 השעות האחרונות, SAHUR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003675 לבין שיא של $ 0.00004203, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAHURהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00094338, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003236.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAHUR השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, -11.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) מידע שוק

שווי שוק $ 37.19K$ 37.19K $ 37.19K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 37.19K$ 37.19K $ 37.19K אספקת מחזור 999.83M 999.83M 999.83M אספקה כוללת 999,827,362.366943 999,827,362.366943 999,827,362.366943

שווי השוק הנוכחי של Tung Tung Tung Sahur הוא $ 37.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAHUR הוא 999.83M, עם היצע כולל של 999827362.366943. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.19K.