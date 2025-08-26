עוד על SAHUR

Tung Tung Tung Sahur סֵמֶל

Tung Tung Tung Sahur מחיר (SAHUR)

לא רשום

1 SAHUR ל USDמחיר חי:

-12.00%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:09:39 (UTC+8)

Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00003675
$ 0.00003675
24 שעות נמוך
$ 0.00004203
$ 0.00004203
גבוה 24 שעות

$ 0.00003675
$ 0.00003675

$ 0.00004203
$ 0.00004203

$ 0.00094338
$ 0.00094338

$ 0.00003236
$ 0.00003236

+0.11%

-11.50%

-1.44%

-1.44%

Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000372. במהלך 24 השעות האחרונות, SAHUR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003675 לבין שיא של $ 0.00004203, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAHURהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00094338, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003236.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAHUR השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, -11.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) מידע שוק

$ 37.19K
$ 37.19K

$ 37.19K
$ 37.19K

999.83M
999.83M

999,827,362.366943
999,827,362.366943

שווי השוק הנוכחי של Tung Tung Tung Sahur הוא $ 37.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAHUR הוא 999.83M, עם היצע כולל של 999827362.366943. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.19K.

Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Tung Tung Tung Sahurל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTung Tung Tung Sahur ל USDהיה . $ -0.0000094873.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTung Tung Tung Sahur ל USDהיה $ -0.0000223305.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Tung Tung Tung Sahurל USDהיה $ -0.00023975240245485103.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-11.50%
30 ימים$ -0.0000094873-25.50%
60 ימים$ -0.0000223305-60.02%
90 ימים$ -0.00023975240245485103-86.56%

מה זהTung Tung Tung Sahur (SAHUR)

Tung Tung Tung Sahur is the official token inspired by the wildly viral TikTok meme featuring the iconic brainrot character. This token has been officially deployed by none other than the meme’s original creator, @noxaasht on TikTok — ensuring that the project stays true to its roots and maintains full authenticity. Fueled by the chaotic energy and humor of TikTok's brainrot culture, this project aims to be more than just a meme — it's the beginning of a full-blown movement. Backed and supported directly by the creator who brought this character to life, Tung Tung Tung Sahur isn't just riding the wave of virality — it's shaping it. Our mission is to build a thriving ecosystem around this unique cultural phenomenon. From mobile apps to addictive mini-games, we’re developing engaging, brainrot-fueled experiences that bring the TikTok community deeper into the memeverse. Whether you’re a longtime fan of the meme or just discovering the magic, you’re invited to join us as we onboard TikTok users into a new era of meme-powered entertainment and digital culture.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) משאב

האתר הרשמי

Tung Tung Tung Sahurתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tung Tung Tung Sahur.

בדוק את Tung Tung Tung Sahur תחזית המחיר עכשיו‏!

SAHUR למטבעות מקומיים

Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SAHUR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Tung Tung Tung Sahur (SAHUR)

כמה שווה Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) היום?
החי SAHURהמחיר ב USD הוא 0.0000372 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SAHUR ל USD?
המחיר הנוכחי של SAHUR ל USD הוא $ 0.0000372. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tung Tung Tung Sahur?
שווי השוק של SAHUR הוא $ 37.19K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SAHUR?
ההיצע במחזור של SAHUR הוא 999.83M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SAHUR?
‏‏SAHUR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00094338 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SAHUR?
SAHUR ‏‏רשם מחירATL של 0.00003236 USD.
מהו נפח המסחר של SAHUR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SAHUR הוא -- USD.
האם SAHUR יעלה השנה?
SAHUR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SAHUR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:09:39 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.