$TUBBI is a utility-driven token built on the SUI blockchain, designed to integrate seamlessly into gaming, decentralized finance (DeFi), and other blockchain ecosystems. Its primary focus lies in bridging the gap between entertainment and real-world applications by providing tangible use cases such as gaming rewards, liquidity provision, and decentralized trading. As a core component of its ecosystem, $TUBBI empowers users through seamless integrations, low-cost and high-speed transactions, and a robust tokenomics model that fosters sustainable growth. By aligning with platforms in gaming, DeFi, and beyond, $TUBBI enhances adoption and drives engagement, creating a vibrant community of users, developers, and stakeholders.
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Tubbi (TUBBI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Tubbi (TUBBI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Tubbi (TUBBI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של TUBBI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות TUBBIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את TUBBIטוקניומיקה, חקרו אתTUBBIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
