TruthChain (TRUTH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00664614$ 0.00664614 $ 0.00664614 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.03% שינוי מחיר (1D) -17.58% שינוי מחיר (7D) +13.53% שינוי מחיר (7D) +13.53%

TruthChain (TRUTH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TRUTH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRUTHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00664614, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRUTH השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -17.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TruthChain (TRUTH) מידע שוק

שווי שוק $ 242.09K$ 242.09K $ 242.09K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 242.09K$ 242.09K $ 242.09K אספקת מחזור 999.76M 999.76M 999.76M אספקה כוללת 999,764,362.961302 999,764,362.961302 999,764,362.961302

שווי השוק הנוכחי של TruthChain הוא $ 242.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRUTH הוא 999.76M, עם היצע כולל של 999764362.961302. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 242.09K.