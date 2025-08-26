Trust Inspect ($TRUST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Trust Inspect ($TRUST) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $TRUST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $TRUSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $TRUST השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Trust Inspect ($TRUST) מידע שוק

שווי שוק $ 16.25K$ 16.25K $ 16.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.63K$ 20.63K $ 20.63K אספקת מחזור 652.24M 652.24M 652.24M אספקה כוללת 828,241,757.0179002 828,241,757.0179002 828,241,757.0179002

שווי השוק הנוכחי של Trust Inspect הוא $ 16.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $TRUST הוא 652.24M, עם היצע כולל של 828241757.0179002. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.63K.