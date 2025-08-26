Trust Inspect מחיר ($TRUST)
--
--
0.00%
0.00%
Trust Inspect ($TRUST) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $TRUST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $TRUSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, $TRUST השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Trust Inspect הוא $ 16.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $TRUST הוא 652.24M, עם היצע כולל של 828241757.0179002. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.63K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Trust Inspectל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTrust Inspect ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTrust Inspect ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Trust Inspectל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|+4.15%
|60 ימים
|$ 0
|+26.61%
|90 ימים
|$ 0
|--
In this document, we present Trust Inspect, a pioneering force in AI-driven auditing and KYC solutions. Our mission is to enhance security, transparency, and regulatory adherence in the digital landscape by leveraging cutting-edge technology and intelligent automation. Objectives Our goal is to introduce you to the comprehensive suite of services offered by Trust Inspect. Through this overview, we highlight the transformative role of AI-powered audits and seamless KYC integration in securing financial transactions and strengthening compliance frameworks. By detailing our AI-driven processes—including real-time smart contract analysis, automated risk assessments, and blockchain security audits—we empower businesses with the knowledge necessary to make informed decisions and safeguard their digital assets. Benefits By exploring the AI-powered auditing and KYC procedures of Trust Inspect, you gain insights into the unparalleled advantages we bring to your operations. Expect enhanced transparency, real-time compliance verification, automated fraud detection, and proactive risk mitigation—key factors that establish trust in your financial ecosystem. Our AI Agents continuously monitor transactions, detecting vulnerabilities and ensuring adherence to evolving regulatory standards. This document equips you with the tools and understanding needed to navigate the complexities of the digital economy with confidence. Discover the power of Trust Inspect's solutions and elevate your approach to security, compliance, and transparency in the ever-evolving landscape of business transactions.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה Trust Inspect ($TRUST) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Trust Inspect ($TRUST) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Trust Inspect.
בדוק את Trust Inspect תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של Trust Inspect ($TRUST) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $TRUST הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 21:14:39
|עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.