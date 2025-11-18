Trumpius Maximus מחיר היום

מחיר Trumpius Maximus (TRUMPIUS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00162112, עם שינוי של 11.73% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TRUMPIUS ל USD הוא $ 0.00162112 לכל TRUMPIUS.

Trumpius Maximus כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 76,138, עם היצע במחזור של 47.00M TRUMPIUS. ב‑24 השעות האחרונות, TRUMPIUS סחר בין $ 0.00158277 (נמוך) ל $ 0.00184833 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.43177, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00158277.

ביצועים לטווח קצר, TRUMPIUS נע ב -0.39% בשעה האחרונה ו -25.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Trumpius Maximus הוא $ 76.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRUMPIUS הוא 47.00M, עם היצע כולל של 47000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 76.14K.