TrumpChain (DJT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00159019 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +1.72%

TrumpChain (DJT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DJT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DJTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00159019, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DJT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TrumpChain (DJT) מידע שוק

שווי שוק $ 42.42K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 47.14K אספקת מחזור 900.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של TrumpChain הוא $ 42.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DJT הוא 900.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.14K.