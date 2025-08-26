עוד על DJT

DJT מידע על מחיר

DJT אתר רשמי

DJT טוקניומיקה

DJT תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

TrumpChain סֵמֶל

TrumpChain מחיר (DJT)

לא רשום

1 DJT ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
TrumpChain (DJT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:51:48 (UTC+8)

TrumpChain (DJT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00159019
$ 0.00159019$ 0.00159019

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.72%

+1.72%

TrumpChain (DJT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DJT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DJTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00159019, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DJT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TrumpChain (DJT) מידע שוק

$ 42.42K
$ 42.42K$ 42.42K

--
----

$ 47.14K
$ 47.14K$ 47.14K

900.00M
900.00M 900.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של TrumpChain הוא $ 42.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DJT הוא 900.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.14K.

TrumpChain (DJT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של TrumpChainל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTrumpChain ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTrumpChain ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של TrumpChainל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+3.35%
60 ימים$ 0+31.20%
90 ימים$ 0--

מה זהTrumpChain (DJT)

TrumpChain is a revolutionary, community-driven blockchain designed to disrupt the crypto establishment. With no venture capital, no seed funding, and no private sales, we’ve built a network that truly belongs to the people. TrumpChain is a aelegated Proof-of-Stake (DPoS) Layer 1 protocol prioritizes fairness, efficiency, and scalability while staying true to the core principles of decentralization.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

TrumpChain (DJT) משאב

האתר הרשמי

TrumpChainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TrumpChain (DJT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TrumpChain (DJT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TrumpChain.

בדוק את TrumpChain תחזית המחיר עכשיו‏!

DJT למטבעות מקומיים

TrumpChain (DJT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TrumpChain (DJT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DJT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על TrumpChain (DJT)

כמה שווה TrumpChain (DJT) היום?
החי DJTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DJT ל USD?
המחיר הנוכחי של DJT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TrumpChain?
שווי השוק של DJT הוא $ 42.42K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DJT?
ההיצע במחזור של DJT הוא 900.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DJT?
‏‏DJT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00159019 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DJT?
DJT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DJT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DJT הוא -- USD.
האם DJT יעלה השנה?
DJT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DJT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:51:48 (UTC+8)

TrumpChain (DJT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.