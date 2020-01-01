Trump Was Right About Everything (TWRAE) טוקנומיקה
TRUMP'S NEW CAP. Trump Was Right About Everything. $TWRAE is a meme token leading a community-driven movement on the blockchain. It represents a collective effort to amplify the iconic message in a straightforward and unapologetic way. Simple, bold, and focused on spreading the truth, this is the essence of the TWRAE movement. A new era of memes begins here. Powered by the people, for the people.
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Trump Was Right About Everything (TWRAE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Trump Was Right About Everything (TWRAE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Trump Was Right About Everything (TWRAE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של TWRAE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות TWRAEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את TWRAEטוקניומיקה, חקרו אתTWRAEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
