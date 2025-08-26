עוד על SHUFFLE

Trump Shuffle סֵמֶל

Trump Shuffle מחיר (SHUFFLE)

לא רשום

1 SHUFFLE ל USDמחיר חי:

--
----
-5.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Trump Shuffle (SHUFFLE) טבלת מחירים חיה
Trump Shuffle (SHUFFLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00489927
$ 0.00489927$ 0.00489927

$ 0
$ 0$ 0

-0.25%

-5.81%

+1.16%

+1.16%

Trump Shuffle (SHUFFLE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHUFFLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHUFFLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00489927, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHUFFLE השתנה ב -0.25% במהלך השעה האחרונה, -5.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Trump Shuffle (SHUFFLE) מידע שוק

$ 17.26K
$ 17.26K$ 17.26K

--
----

$ 17.26K
$ 17.26K$ 17.26K

988.99M
988.99M 988.99M

988,987,484.6672843
988,987,484.6672843 988,987,484.6672843

שווי השוק הנוכחי של Trump Shuffle הוא $ 17.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHUFFLE הוא 988.99M, עם היצע כולל של 988987484.6672843. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.26K.

Trump Shuffle (SHUFFLE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Trump Shuffleל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTrump Shuffle ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTrump Shuffle ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Trump Shuffleל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.81%
30 ימים$ 0-2.63%
60 ימים$ 0+18.56%
90 ימים$ 0--

מה זהTrump Shuffle (SHUFFLE)

Trump Shuffle is a Viral Meme coin based around the infamous Trump Dance! This Dance has taken over the world. From Professional Athletes to school children and everyone in between can be seen doing this amazing Dance. Together we can do the dance all the way to the moon! With Trump coming into office in just a couple months this may become the official dance of the United States for the next four years!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Trump Shuffle (SHUFFLE) משאב

האתר הרשמי

Trump Shuffleתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Trump Shuffle (SHUFFLE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Trump Shuffle (SHUFFLE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Trump Shuffle.

בדוק את Trump Shuffle תחזית המחיר עכשיו‏!

SHUFFLE למטבעות מקומיים

Trump Shuffle (SHUFFLE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Trump Shuffle (SHUFFLE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SHUFFLE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Trump Shuffle (SHUFFLE)

כמה שווה Trump Shuffle (SHUFFLE) היום?
החי SHUFFLEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SHUFFLE ל USD?
המחיר הנוכחי של SHUFFLE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Trump Shuffle?
שווי השוק של SHUFFLE הוא $ 17.26K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SHUFFLE?
ההיצע במחזור של SHUFFLE הוא 988.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SHUFFLE?
‏‏SHUFFLE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00489927 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SHUFFLE?
SHUFFLE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SHUFFLE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SHUFFLE הוא -- USD.
האם SHUFFLE יעלה השנה?
SHUFFLE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SHUFFLE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.