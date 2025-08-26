Trump Official Dance Move (SHIMMY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00455359$ 0.00455359 $ 0.00455359 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.61% שינוי מחיר (1D) -9.90% שינוי מחיר (7D) -1.81% שינוי מחיר (7D) -1.81%

Trump Official Dance Move (SHIMMY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHIMMY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHIMMYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00455359, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHIMMY השתנה ב +0.61% במהלך השעה האחרונה, -9.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Trump Official Dance Move (SHIMMY) מידע שוק

שווי שוק $ 26.56K$ 26.56K $ 26.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.56K$ 26.56K $ 26.56K אספקת מחזור 999.27M 999.27M 999.27M אספקה כוללת 999,265,645.748763 999,265,645.748763 999,265,645.748763

שווי השוק הנוכחי של Trump Official Dance Move הוא $ 26.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHIMMY הוא 999.27M, עם היצע כולל של 999265645.748763. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.56K.