Trump Official Dance Move סֵמֶל

Trump Official Dance Move מחיר (SHIMMY)

לא רשום

1 SHIMMY ל USDמחיר חי:

--
----
-9.90%1D
USD
Trump Official Dance Move (SHIMMY) טבלת מחירים חיה
Trump Official Dance Move (SHIMMY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00455359
$ 0.00455359$ 0.00455359

$ 0
$ 0$ 0

+0.61%

-9.90%

-1.81%

-1.81%

Trump Official Dance Move (SHIMMY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHIMMY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHIMMYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00455359, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHIMMY השתנה ב +0.61% במהלך השעה האחרונה, -9.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Trump Official Dance Move (SHIMMY) מידע שוק

$ 26.56K
$ 26.56K$ 26.56K

--
----

$ 26.56K
$ 26.56K$ 26.56K

999.27M
999.27M 999.27M

999,265,645.748763
999,265,645.748763 999,265,645.748763

שווי השוק הנוכחי של Trump Official Dance Move הוא $ 26.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHIMMY הוא 999.27M, עם היצע כולל של 999265645.748763. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.56K.

Trump Official Dance Move (SHIMMY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Trump Official Dance Moveל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTrump Official Dance Move ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTrump Official Dance Move ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Trump Official Dance Moveל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.90%
30 ימים$ 0-21.19%
60 ימים$ 0-8.20%
90 ימים$ 0--

מה זהTrump Official Dance Move (SHIMMY)

SHIMMY is a meme token launched off of pump.fun, the token is inspired by the signature dance move of the President of the United States Donald Trump. The project is community owned and managed with memetic content being produced to celebrate the virality of the dance move following Trump's re-election. The token has purpose or function and there is no intention of building any further utility besides memes.

Trump Official Dance Move (SHIMMY) משאב

האתר הרשמי

Trump Official Dance Moveתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Trump Official Dance Move (SHIMMY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Trump Official Dance Move (SHIMMY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Trump Official Dance Move.

בדוק את Trump Official Dance Move תחזית המחיר עכשיו‏!

SHIMMY למטבעות מקומיים

Trump Official Dance Move (SHIMMY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Trump Official Dance Move (SHIMMY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SHIMMY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Trump Official Dance Move (SHIMMY)

כמה שווה Trump Official Dance Move (SHIMMY) היום?
החי SHIMMYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SHIMMY ל USD?
המחיר הנוכחי של SHIMMY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Trump Official Dance Move?
שווי השוק של SHIMMY הוא $ 26.56K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SHIMMY?
ההיצע במחזור של SHIMMY הוא 999.27M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SHIMMY?
‏‏SHIMMY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00455359 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SHIMMY?
SHIMMY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SHIMMY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SHIMMY הוא -- USD.
האם SHIMMY יעלה השנה?
SHIMMY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SHIMMY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
