Trump Mania סֵמֶל

Trump Mania מחיר (TMANIA)

לא רשום

1 TMANIA ל USDמחיר חי:

--
----
-4.50%1D
mexc
USD
Trump Mania (TMANIA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:30:01 (UTC+8)

Trump Mania (TMANIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04333323
$ 0.04333323$ 0.04333323

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.54%

+3.20%

+3.20%

Trump Mania (TMANIA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TMANIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TMANIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04333323, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TMANIA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Trump Mania (TMANIA) מידע שוק

$ 77.80K
$ 77.80K$ 77.80K

--
----

$ 77.80K
$ 77.80K$ 77.80K

999.99M
999.99M 999.99M

999,992,577.0
999,992,577.0 999,992,577.0

שווי השוק הנוכחי של Trump Mania הוא $ 77.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TMANIA הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999992577.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 77.80K.

Trump Mania (TMANIA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Trump Maniaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTrump Mania ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTrump Mania ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Trump Maniaל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.54%
30 ימים$ 0-6.17%
60 ימים$ 0+20.27%
90 ימים$ 0--

מה זהTrump Mania (TMANIA)

$TMANIA - We Will Make America Great AGAIN!

Trump Mania (TMANIA) משאב

האתר הרשמי

Trump Maniaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Trump Mania (TMANIA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Trump Mania (TMANIA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Trump Mania.

בדוק את Trump Mania תחזית המחיר עכשיו‏!

TMANIA למטבעות מקומיים

Trump Mania (TMANIA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Trump Mania (TMANIA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TMANIA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Trump Mania (TMANIA)

כמה שווה Trump Mania (TMANIA) היום?
החי TMANIAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TMANIA ל USD?
המחיר הנוכחי של TMANIA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Trump Mania?
שווי השוק של TMANIA הוא $ 77.80K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TMANIA?
ההיצע במחזור של TMANIA הוא 999.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TMANIA?
‏‏TMANIA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04333323 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TMANIA?
TMANIA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TMANIA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TMANIA הוא -- USD.
האם TMANIA יעלה השנה?
TMANIA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TMANIA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:30:01 (UTC+8)

Trump Mania (TMANIA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

