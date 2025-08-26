Trump Mania (TMANIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.04333323$ 0.04333323 $ 0.04333323 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -4.54% שינוי מחיר (7D) +3.20% שינוי מחיר (7D) +3.20%

Trump Mania (TMANIA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TMANIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TMANIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04333323, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TMANIA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Trump Mania (TMANIA) מידע שוק

שווי שוק $ 77.80K$ 77.80K $ 77.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 77.80K$ 77.80K $ 77.80K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,992,577.0 999,992,577.0 999,992,577.0

שווי השוק הנוכחי של Trump Mania הוא $ 77.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TMANIA הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999992577.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 77.80K.