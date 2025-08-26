עוד על TRUNEAR

TruFin Staked NEAR סֵמֶל

TruFin Staked NEAR מחיר (TRUNEAR)

1 TRUNEAR ל USDמחיר חי:

$2.57
$2.57$2.57
-10.80%1D
TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:56:37 (UTC+8)

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 2.55
$ 2.55$ 2.55
24 שעות נמוך
$ 2.9
$ 2.9$ 2.9
גבוה 24 שעות

$ 2.55
$ 2.55$ 2.55

$ 2.9
$ 2.9$ 2.9

$ 3.76
$ 3.76$ 3.76

$ 1.92
$ 1.92$ 1.92

+0.24%

-10.81%

-7.76%

-7.76%

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) המחיר בזמן אמת של הוא $2.57. במהלך 24 השעות האחרונות, TRUNEAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.55 לבין שיא של $ 2.9, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRUNEARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.76, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.92.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRUNEAR השתנה ב +0.24% במהלך השעה האחרונה, -10.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) מידע שוק

$ 19.43M
$ 19.43M$ 19.43M

--
----

$ 19.43M
$ 19.43M$ 19.43M

7.54M
7.54M 7.54M

7,544,159.641648354
7,544,159.641648354 7,544,159.641648354

שווי השוק הנוכחי של TruFin Staked NEAR הוא $ 19.43M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRUNEAR הוא 7.54M, עם היצע כולל של 7544159.641648354. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.43M.

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של TruFin Staked NEARל USDהיה $ -0.311725810796995.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTruFin Staked NEAR ל USDהיה . $ -0.4740745360.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTruFin Staked NEAR ל USDהיה $ +0.3868235500.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של TruFin Staked NEARל USDהיה $ -0.5056997260214036.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.311725810796995-10.81%
30 ימים$ -0.4740745360-18.44%
60 ימים$ +0.3868235500+15.05%
90 ימים$ -0.5056997260214036-16.44%

מה זהTruFin Staked NEAR (TRUNEAR)

The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s third product, TruStake NEAR, is an NEAR staking vault which provides access to NEAR liquid staking on the NEAR network. TruNEAR is the liquid staking token users receive when they deposit NEAR into the TruStake vault. It is fungible asset standard like NEAR and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits NEAR on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruNEAR, based on the exchange rate at the time of staking. As NEAR staking rewards accrue, the value of TruNEAR increases (with reference to NEAR). - Users have have the ability to stake their NEAR through TruFin’s [dApp](https://app.trufin.io/). - When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruNEAR. - Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect.

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

TruFin Staked NEARתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TruFin Staked NEAR.

בדוק את TruFin Staked NEAR תחזית המחיר עכשיו‏!

TRUNEAR למטבעות מקומיים

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TRUNEAR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על TruFin Staked NEAR (TRUNEAR)

כמה שווה TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) היום?
החי TRUNEARהמחיר ב USD הוא 2.57 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TRUNEAR ל USD?
המחיר הנוכחי של TRUNEAR ל USD הוא $ 2.57. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TruFin Staked NEAR?
שווי השוק של TRUNEAR הוא $ 19.43M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TRUNEAR?
ההיצע במחזור של TRUNEAR הוא 7.54M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TRUNEAR?
‏‏TRUNEAR השיג מחיר שיא (ATH) של 3.76 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TRUNEAR?
TRUNEAR ‏‏רשם מחירATL של 1.92 USD.
מהו נפח המסחר של TRUNEAR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TRUNEAR הוא -- USD.
האם TRUNEAR יעלה השנה?
TRUNEAR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TRUNEAR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:56:37 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.