TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) המחיר בזמן אמת של הוא $2.57. במהלך 24 השעות האחרונות, TRUNEAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.55 לבין שיא של $ 2.9, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRUNEARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.76, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.92.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRUNEAR השתנה ב +0.24% במהלך השעה האחרונה, -10.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של TruFin Staked NEAR הוא $ 19.43M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRUNEAR הוא 7.54M, עם היצע כולל של 7544159.641648354. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.43M.
במהלך היום, השינוי במחיר של TruFin Staked NEARל USDהיה $ -0.311725810796995.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTruFin Staked NEAR ל USDהיה . $ -0.4740745360.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTruFin Staked NEAR ל USDהיה $ +0.3868235500.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של TruFin Staked NEARל USDהיה $ -0.5056997260214036.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.311725810796995
|-10.81%
|30 ימים
|$ -0.4740745360
|-18.44%
|60 ימים
|$ +0.3868235500
|+15.05%
|90 ימים
|$ -0.5056997260214036
|-16.44%
The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s third product, TruStake NEAR, is an NEAR staking vault which provides access to NEAR liquid staking on the NEAR network. TruNEAR is the liquid staking token users receive when they deposit NEAR into the TruStake vault. It is fungible asset standard like NEAR and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits NEAR on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruNEAR, based on the exchange rate at the time of staking. As NEAR staking rewards accrue, the value of TruNEAR increases (with reference to NEAR). - Users have have the ability to stake their NEAR through TruFin’s [dApp](https://app.trufin.io/). - When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruNEAR. - Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect.
