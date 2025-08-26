TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 2.55 24 שעות נמוך $ 2.9 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 2.55 גבוה 24 שעות $ 2.9 שיא כל הזמנים $ 3.76 המחיר הנמוך ביותר $ 1.92 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.24% שינוי מחיר (1D) -10.81% שינוי מחיר (7D) -7.76%

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) המחיר בזמן אמת של הוא $2.57. במהלך 24 השעות האחרונות, TRUNEAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.55 לבין שיא של $ 2.9, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRUNEARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.76, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.92.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRUNEAR השתנה ב +0.24% במהלך השעה האחרונה, -10.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) מידע שוק

שווי שוק $ 19.43M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.43M אספקת מחזור 7.54M אספקה כוללת 7,544,159.641648354

שווי השוק הנוכחי של TruFin Staked NEAR הוא $ 19.43M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRUNEAR הוא 7.54M, עם היצע כולל של 7544159.641648354. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.43M.