TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.251654 $ 0.251654 $ 0.251654 24 שעות נמוך $ 0.279607 $ 0.279607 $ 0.279607 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.251654$ 0.251654 $ 0.251654 גבוה 24 שעות $ 0.279607$ 0.279607 $ 0.279607 שיא כל הזמנים $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 המחיר הנמוך ביותר $ 0.166231$ 0.166231 $ 0.166231 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.03% שינוי מחיר (1D) -9.43% שינוי מחיר (7D) -7.51% שינוי מחיר (7D) -7.51%

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.253216. במהלך 24 השעות האחרונות, TRUMATIC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.251654 לבין שיא של $ 0.279607, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRUMATICהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.33, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.166231.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRUMATIC השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -9.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) מידע שוק

שווי שוק $ 42.05M$ 42.05M $ 42.05M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.05M$ 42.05M $ 42.05M אספקת מחזור 166.04M 166.04M 166.04M אספקה כוללת 166,041,627.3282329 166,041,627.3282329 166,041,627.3282329

שווי השוק הנוכחי של TruFin Staked MATIC הוא $ 42.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRUMATIC הוא 166.04M, עם היצע כולל של 166041627.3282329. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.05M.