TruFin Staked MATIC סֵמֶל

TruFin Staked MATIC מחיר (TRUMATIC)

לא רשום

1 TRUMATIC ל USDמחיר חי:

$0.253216
$0.253216
-9.40%1D
USD
TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:56:30 (UTC+8)

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.251654
$ 0.251654
24 שעות נמוך
$ 0.279607
$ 0.279607
גבוה 24 שעות

$ 0.251654
$ 0.251654

$ 0.279607
$ 0.279607

$ 1.33
$ 1.33

$ 0.166231
$ 0.166231

-0.03%

-9.43%

-7.51%

-7.51%

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.253216. במהלך 24 השעות האחרונות, TRUMATIC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.251654 לבין שיא של $ 0.279607, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRUMATICהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.33, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.166231.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRUMATIC השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -9.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) מידע שוק

$ 42.05M
$ 42.05M

--
--

$ 42.05M
$ 42.05M

166.04M
166.04M

166,041,627.3282329
166,041,627.3282329

שווי השוק הנוכחי של TruFin Staked MATIC הוא $ 42.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRUMATIC הוא 166.04M, עם היצע כולל של 166041627.3282329. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.05M.

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של TruFin Staked MATICל USDהיה $ -0.0263908166954375.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTruFin Staked MATIC ל USDהיה . $ -0.0076257264.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTruFin Staked MATIC ל USDהיה $ +0.0856512235.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של TruFin Staked MATICל USDהיה $ +0.00310850542139424.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0263908166954375-9.43%
30 ימים$ -0.0076257264-3.01%
60 ימים$ +0.0856512235+33.83%
90 ימים$ +0.00310850542139424+1.24%

מה זהTruFin Staked MATIC (TRUMATIC)

The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s first product, TruStake, is a MATIC staking vault which provides access to MATIC staking on the Ethereum network. TruMATIC is the liquid staking token users receive when they deposit MATIC into the TruStake vault. It is an ERC-20 token like MATIC and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits MATIC on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruMATIC, based on the exchange rate at the time of staking. As MATIC staking rewards accrue, the value of TruMATIC increases (with reference to MATIC). - Users have have the ability to stake their MATIC through TruFin’s [dApp](https://app.trufin.io/). - When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruMATIC. - Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect. The TruMATIC liquid token is self-custodied, meaning holders have complete control over their TruMATIC at all times, with a broad set of possibilities: - **Target ~5%+ APY:** TruMATIC will deliver optimised staking rewards on the staked MATIC. Auto-restaking means your APY rides on the power of compounding. - **DeFi Interoperability:** TruMATIC’s token design ensures seamless integration with a myriad of DeFi protocols — from DEXs to lending/borrowing protocols to yield optimizers. - **Liquidity Pools:** Get ready for MATIC<>TruMATIC liquidity pools on leading DEXs, enabling a smooth liquidity provision for users seeking to exit their TruMATIC positions.

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

TruFin Staked MATICתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TruFin Staked MATIC.

בדוק את TruFin Staked MATIC תחזית המחיר עכשיו‏!

TRUMATIC למטבעות מקומיים

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TRUMATIC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על TruFin Staked MATIC (TRUMATIC)

כמה שווה TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) היום?
החי TRUMATICהמחיר ב USD הוא 0.253216 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TRUMATIC ל USD?
המחיר הנוכחי של TRUMATIC ל USD הוא $ 0.253216. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TruFin Staked MATIC?
שווי השוק של TRUMATIC הוא $ 42.05M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TRUMATIC?
ההיצע במחזור של TRUMATIC הוא 166.04M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TRUMATIC?
‏‏TRUMATIC השיג מחיר שיא (ATH) של 1.33 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TRUMATIC?
TRUMATIC ‏‏רשם מחירATL של 0.166231 USD.
מהו נפח המסחר של TRUMATIC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TRUMATIC הוא -- USD.
האם TRUMATIC יעלה השנה?
TRUMATIC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TRUMATIC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:56:30 (UTC+8)

