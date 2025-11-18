TruFin Staked INJ מחיר היום

מחיר TruFin Staked INJ (TRUINJ) בזמן אמת היום הוא $ 6.36, עם שינוי של 3.82% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TRUINJ ל USD הוא $ 6.36 לכל TRUINJ.

TruFin Staked INJ כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,844,335, עם היצע במחזור של 1.39M TRUINJ. ב‑24 השעות האחרונות, TRUINJ סחר בין $ 6.14 (נמוך) ל $ 6.81 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 16.29, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 4.75.

ביצועים לטווח קצר, TRUINJ נע ב +0.32% בשעה האחרונה ו -19.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) מידע שוק

