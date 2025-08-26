TruFin Staked APT (TRUAPT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4.28 $ 4.28 $ 4.28 24 שעות נמוך $ 4.72 $ 4.72 $ 4.72 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4.28$ 4.28 $ 4.28 גבוה 24 שעות $ 4.72$ 4.72 $ 4.72 שיא כל הזמנים $ 15.37$ 15.37 $ 15.37 המחיר הנמוך ביותר $ 3.84$ 3.84 $ 3.84 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.44% שינוי מחיר (1D) -8.79% שינוי מחיר (7D) -8.18% שינוי מחיר (7D) -8.18%

TruFin Staked APT (TRUAPT) המחיר בזמן אמת של הוא $4.3. במהלך 24 השעות האחרונות, TRUAPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.28 לבין שיא של $ 4.72, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRUAPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 15.37, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 3.84.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRUAPT השתנה ב -0.44% במהלך השעה האחרונה, -8.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TruFin Staked APT (TRUAPT) מידע שוק

שווי שוק $ 42.54M$ 42.54M $ 42.54M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.54M$ 42.54M $ 42.54M אספקת מחזור 9.89M 9.89M 9.89M אספקה כוללת 9,891,399.41176236 9,891,399.41176236 9,891,399.41176236

שווי השוק הנוכחי של TruFin Staked APT הוא $ 42.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRUAPT הוא 9.89M, עם היצע כולל של 9891399.41176236. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.54M.