עוד על TRUAPT

TRUAPT מידע על מחיר

TRUAPT אתר רשמי

TRUAPT טוקניומיקה

TRUAPT תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

TruFin Staked APT סֵמֶל

TruFin Staked APT מחיר (TRUAPT)

לא רשום

1 TRUAPT ל USDמחיר חי:

$4.3
$4.3$4.3
-8.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
TruFin Staked APT (TRUAPT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:56:23 (UTC+8)

TruFin Staked APT (TRUAPT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 4.28
$ 4.28$ 4.28
24 שעות נמוך
$ 4.72
$ 4.72$ 4.72
גבוה 24 שעות

$ 4.28
$ 4.28$ 4.28

$ 4.72
$ 4.72$ 4.72

$ 15.37
$ 15.37$ 15.37

$ 3.84
$ 3.84$ 3.84

-0.44%

-8.79%

-8.18%

-8.18%

TruFin Staked APT (TRUAPT) המחיר בזמן אמת של הוא $4.3. במהלך 24 השעות האחרונות, TRUAPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.28 לבין שיא של $ 4.72, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRUAPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 15.37, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 3.84.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRUAPT השתנה ב -0.44% במהלך השעה האחרונה, -8.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TruFin Staked APT (TRUAPT) מידע שוק

$ 42.54M
$ 42.54M$ 42.54M

--
----

$ 42.54M
$ 42.54M$ 42.54M

9.89M
9.89M 9.89M

9,891,399.41176236
9,891,399.41176236 9,891,399.41176236

שווי השוק הנוכחי של TruFin Staked APT הוא $ 42.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRUAPT הוא 9.89M, עם היצע כולל של 9891399.41176236. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.54M.

TruFin Staked APT (TRUAPT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של TruFin Staked APTל USDהיה $ -0.414785239823686.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTruFin Staked APT ל USDהיה . $ -0.5261406900.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTruFin Staked APT ל USDהיה $ -0.5969260000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של TruFin Staked APTל USDהיה $ -1.220965038926734.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.414785239823686-8.79%
30 ימים$ -0.5261406900-12.23%
60 ימים$ -0.5969260000-13.88%
90 ימים$ -1.220965038926734-22.11%

מה זהTruFin Staked APT (TRUAPT)

The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s second product, TruStake Aptos, is an Aptos staking vault which provides access to APT liquid staking on the Aptos network. TruAPT is the liquid staking token users receive when they deposit APT into the TruStake vault. It is fungible asset standard like APT and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits APT on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruAPT, based on the exchange rate at the time of staking. As APT staking rewards accrue, the value of TruAPT increases (with reference to APT). - Users have have the ability to stake their APT through TruFin’s [dApp](https://app.trufin.io/). - When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruAPT. - Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

TruFin Staked APT (TRUAPT) משאב

האתר הרשמי

TruFin Staked APTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TruFin Staked APT (TRUAPT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TruFin Staked APT (TRUAPT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TruFin Staked APT.

בדוק את TruFin Staked APT תחזית המחיר עכשיו‏!

TRUAPT למטבעות מקומיים

TruFin Staked APT (TRUAPT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TruFin Staked APT (TRUAPT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TRUAPT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על TruFin Staked APT (TRUAPT)

כמה שווה TruFin Staked APT (TRUAPT) היום?
החי TRUAPTהמחיר ב USD הוא 4.3 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TRUAPT ל USD?
המחיר הנוכחי של TRUAPT ל USD הוא $ 4.3. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TruFin Staked APT?
שווי השוק של TRUAPT הוא $ 42.54M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TRUAPT?
ההיצע במחזור של TRUAPT הוא 9.89M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TRUAPT?
‏‏TRUAPT השיג מחיר שיא (ATH) של 15.37 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TRUAPT?
TRUAPT ‏‏רשם מחירATL של 3.84 USD.
מהו נפח המסחר של TRUAPT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TRUAPT הוא -- USD.
האם TRUAPT יעלה השנה?
TRUAPT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TRUAPT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:56:23 (UTC+8)

TruFin Staked APT (TRUAPT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.