TruFin Staked APT (TRUAPT) המחיר בזמן אמת של הוא $4.3. במהלך 24 השעות האחרונות, TRUAPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.28 לבין שיא של $ 4.72, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRUAPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 15.37, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 3.84.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRUAPT השתנה ב -0.44% במהלך השעה האחרונה, -8.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של TruFin Staked APT הוא $ 42.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRUAPT הוא 9.89M, עם היצע כולל של 9891399.41176236. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.54M.
במהלך היום, השינוי במחיר של TruFin Staked APTל USDהיה $ -0.414785239823686.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTruFin Staked APT ל USDהיה . $ -0.5261406900.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTruFin Staked APT ל USDהיה $ -0.5969260000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של TruFin Staked APTל USDהיה $ -1.220965038926734.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.414785239823686
|-8.79%
|30 ימים
|$ -0.5261406900
|-12.23%
|60 ימים
|$ -0.5969260000
|-13.88%
|90 ימים
|$ -1.220965038926734
|-22.11%
The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s second product, TruStake Aptos, is an Aptos staking vault which provides access to APT liquid staking on the Aptos network. TruAPT is the liquid staking token users receive when they deposit APT into the TruStake vault. It is fungible asset standard like APT and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits APT on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruAPT, based on the exchange rate at the time of staking. As APT staking rewards accrue, the value of TruAPT increases (with reference to APT). - Users have have the ability to stake their APT through TruFin’s [dApp](https://app.trufin.io/). - When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruAPT. - Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.