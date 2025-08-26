Truffle Token מחיר (TRUFF)
Truffle Token (TRUFF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TRUFF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRUFFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00281057, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRUFF השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Truffle Token הוא $ 4.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRUFF הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.61K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Truffle Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTruffle Token ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTruffle Token ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Truffle Tokenל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-3.31%
|30 ימים
|$ 0
|+3.90%
|60 ימים
|$ 0
|+4.14%
|90 ימים
|$ 0
|--
$TRUFF is a revenue-sharing meme coin that combines fun, community engagement, and utility. Holders unlock tiered rewards based on token ownership, including revenue shares from bot fees and NFT drops, VIP event access, and exclusive perks. The ecosystem gamifies participation with evolving pig characters, fostering a strong community while offering tangible earning opportunities through its innovative, utility-driven platform.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 21:14:39
|עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
