True Base Army מחיר היום

מחיר True Base Army (TBA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00161003, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TBA ל USD הוא $ 0.00161003 לכל TBA.

True Base Army כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,610,026, עם היצע במחזור של 1.00B TBA. ב‑24 השעות האחרונות, TBA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0023274, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00120571.

ביצועים לטווח קצר, TBA נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

True Base Army (TBA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של True Base Army הוא $ 1.61M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TBA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0.