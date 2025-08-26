Tron Cat (TCAT) מידע על מחיר (USD)

Tron Cat (TCAT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00006868. במהלך 24 השעות האחרונות, TCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01075029, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000012.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TCAT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Tron Cat הוא $ 68.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TCAT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 68.68K.