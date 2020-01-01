TROLLI CTO (TROLLICTO) טוקנומיקה
TROLLI CTO (TROLLICTO) מידע
$TROLLICTO is a community owned token that was created after 6ix9ine scammed his fans with his original coin. You can invest with confidence knowing that we're fully audited & doxxed/KYC'd so you won't have to worry about falling victim to another rugpull or scam.
We are the only official TROLLI token. Don't trust any other links or sites. Now let's run this up as a community & make back what was lost plus more! 0/0 Buy/Sell Tax 8% of the Supply has been Burned - We are fully audited & doxxed/KYC'd. Let's run this up!
TROLLI CTO (TROLLICTO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור TROLLI CTO (TROLLICTO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
TROLLI CTO (TROLLICTO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של TROLLI CTO (TROLLICTO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של TROLLICTO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות TROLLICTOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את TROLLICTOטוקניומיקה, חקרו אתTROLLICTOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
רוצה לדעת לאן TROLLICTO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TROLLICTO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.