TROLLI CTO (TROLLICTO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.62% שינוי מחיר (1D) -6.46% שינוי מחיר (7D) +2.02% שינוי מחיר (7D) +2.02%

TROLLI CTO (TROLLICTO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TROLLICTO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TROLLICTOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TROLLICTO השתנה ב +0.62% במהלך השעה האחרונה, -6.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TROLLI CTO (TROLLICTO) מידע שוק

שווי שוק $ 23.51K$ 23.51K $ 23.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.51K$ 23.51K $ 23.51K אספקת מחזור 919.04M 919.04M 919.04M אספקה כוללת 919,037,310.729764 919,037,310.729764 919,037,310.729764

שווי השוק הנוכחי של TROLLI CTO הוא $ 23.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TROLLICTO הוא 919.04M, עם היצע כולל של 919037310.729764. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.51K.