trollbox (TOX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00562279$ 0.00562279 $ 0.00562279 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -0.55% שינוי מחיר (7D) -2.49% שינוי מחיר (7D) -2.49%

trollbox (TOX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TOX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00562279, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOX השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

trollbox (TOX) מידע שוק

שווי שוק $ 15.67K$ 15.67K $ 15.67K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.08K$ 24.08K $ 24.08K אספקת מחזור 650.66M 650.66M 650.66M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של trollbox הוא $ 15.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOX הוא 650.66M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.08K.