Troll Dog מחיר היום

מחיר Troll Dog (TOBY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000642, עם שינוי של 4.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TOBY ל USD הוא $ 0.00000642 לכל TOBY.

Troll Dog כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,402.1, עם היצע במחזור של 996.77M TOBY. ב‑24 השעות האחרונות, TOBY סחר בין $ 0.00000599 (נמוך) ל $ 0.00000671 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0009447, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000599.

ביצועים לטווח קצר, TOBY נע ב +0.22% בשעה האחרונה ו -21.46% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Troll Dog (TOBY) מידע שוק

שווי שוק $ 6.40K$ 6.40K $ 6.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.40K$ 6.40K $ 6.40K אספקת מחזור 996.77M 996.77M 996.77M אספקה כוללת 996,770,583.506764 996,770,583.506764 996,770,583.506764

שווי השוק הנוכחי של Troll Dog הוא $ 6.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOBY הוא 996.77M, עם היצע כולל של 996770583.506764. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.40K.