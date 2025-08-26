עוד על TRM

TRM סֵמֶל

TRM מחיר (TRM)

לא רשום

1 TRM ל USDמחיר חי:

--
----
-3.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
TRM (TRM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:19:44 (UTC+8)

TRM (TRM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.23%

-3.54%

+58.52%

+58.52%

TRM (TRM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TRM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRM השתנה ב +0.23% במהלך השעה האחרונה, -3.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+58.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TRM (TRM) מידע שוק

$ 5.16K
$ 5.16K$ 5.16K

--
----

$ 5.16K
$ 5.16K$ 5.16K

974.10M
974.10M 974.10M

974,103,699.8147781
974,103,699.8147781 974,103,699.8147781

שווי השוק הנוכחי של TRM הוא $ 5.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRM הוא 974.10M, עם היצע כולל של 974103699.8147781. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.16K.

TRM (TRM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של TRMל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTRM ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTRM ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של TRMל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.54%
30 ימים$ 0+58.52%
60 ימים$ 0+58.52%
90 ימים$ 0--

מה זהTRM (TRM)

Hold $TRM = Earn USDT Reward Mechanism: A 5% tax is applied to every transaction and redistributed automatically as USDT rewards to eligible holders. Hold at least 100K TRM to receive rewards. A revolutionary token designed to bring you stable, automatic rewards in the ever-changing crypto market. This fee is automatically converted into USDT and distributed among holders who maintain a balance of at least 100K TRM.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

TRM (TRM) משאב

האתר הרשמי

TRMתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TRM (TRM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TRM (TRM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TRM.

בדוק את TRM תחזית המחיר עכשיו‏!

TRM למטבעות מקומיים

TRM (TRM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TRM (TRM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TRM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על TRM (TRM)

כמה שווה TRM (TRM) היום?
החי TRMהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TRM ל USD?
המחיר הנוכחי של TRM ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TRM?
שווי השוק של TRM הוא $ 5.16K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TRM?
ההיצע במחזור של TRM הוא 974.10M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TRM?
‏‏TRM השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TRM?
TRM ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TRM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TRM הוא -- USD.
האם TRM יעלה השנה?
TRM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TRM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:19:44 (UTC+8)

