TRM (TRM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.23% שינוי מחיר (1D) -3.54% שינוי מחיר (7D) +58.52% שינוי מחיר (7D) +58.52%

TRM (TRM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TRM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRM השתנה ב +0.23% במהלך השעה האחרונה, -3.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+58.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TRM (TRM) מידע שוק

שווי שוק $ 5.16K$ 5.16K $ 5.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.16K$ 5.16K $ 5.16K אספקת מחזור 974.10M 974.10M 974.10M אספקה כוללת 974,103,699.8147781 974,103,699.8147781 974,103,699.8147781

שווי השוק הנוכחי של TRM הוא $ 5.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRM הוא 974.10M, עם היצע כולל של 974103699.8147781. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.16K.