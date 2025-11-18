Trivians מחיר היום

מחיר Trivians (TRIVIA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00003262, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TRIVIA ל USD הוא $ 0.00003262 לכל TRIVIA.

Trivians כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 20,064, עם היצע במחזור של 615.00M TRIVIA. ב‑24 השעות האחרונות, TRIVIA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04093968, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00003253.

ביצועים לטווח קצר, TRIVIA נע ב -- בשעה האחרונה ו -27.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Trivians (TRIVIA) מידע שוק

שווי שוק $ 20.06K$ 20.06K $ 20.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.62K$ 32.62K $ 32.62K אספקת מחזור 615.00M 615.00M 615.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Trivians הוא $ 20.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRIVIA הוא 615.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.62K.