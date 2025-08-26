Trisolaris (TRI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 3.19$ 3.19 $ 3.19 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.05% שינוי מחיר (1D) -6.48% שינוי מחיר (7D) -3.99% שינוי מחיר (7D) -3.99%

Trisolaris (TRI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TRI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.19, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRI השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -6.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Trisolaris (TRI) מידע שוק

שווי שוק $ 170.51K$ 170.51K $ 170.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 254.54K$ 254.54K $ 254.54K אספקת מחזור 334.79M 334.79M 334.79M אספקה כוללת 499,776,882.6819135 499,776,882.6819135 499,776,882.6819135

שווי השוק הנוכחי של Trisolaris הוא $ 170.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRI הוא 334.79M, עם היצע כולל של 499776882.6819135. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 254.54K.