Trendix (TRDX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.04319225 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) -4.07% שינוי מחיר (7D) -1.77%

Trendix (TRDX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TRDX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRDXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04319225, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRDX השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -4.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Trendix (TRDX) מידע שוק

שווי שוק $ 2.74K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.74K אספקת מחזור 100.00M אספקה כוללת 99,997,804.29318345

שווי השוק הנוכחי של Trendix הוא $ 2.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRDX הוא 100.00M, עם היצע כולל של 99997804.29318345. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.74K.