Trench Digger מחיר היום

מחיר Trench Digger (TRENCH) בזמן אמת היום הוא $ 0.02135891, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TRENCH ל USD הוא $ 0.02135891 לכל TRENCH.

Trench Digger כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 21,359, עם היצע במחזור של 1.00M TRENCH. ב‑24 השעות האחרונות, TRENCH סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.524208, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01674631.

ביצועים לטווח קצר, TRENCH נע ב -- בשעה האחרונה ו -48.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Trench Digger (TRENCH) מידע שוק

שווי שוק $ 21.36K$ 21.36K $ 21.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.36K$ 21.36K $ 21.36K אספקת מחזור 1.00M 1.00M 1.00M אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Trench Digger הוא $ 21.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRENCH הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.36K.