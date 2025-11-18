Trench Coin מחיר היום

מחיר Trench Coin (TRENCH) בזמן אמת היום הוא $ 0.00012616, עם שינוי של 3.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TRENCH ל USD הוא $ 0.00012616 לכל TRENCH.

Trench Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 126,153, עם היצע במחזור של 999.94M TRENCH. ב‑24 השעות האחרונות, TRENCH סחר בין $ 0.00011674 (נמוך) ל $ 0.00013066 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00225343, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00011674.

ביצועים לטווח קצר, TRENCH נע ב +1.12% בשעה האחרונה ו -13.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Trench Coin (TRENCH) מידע שוק

שווי שוק $ 126.15K$ 126.15K $ 126.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 126.15K$ 126.15K $ 126.15K אספקת מחזור 999.94M 999.94M 999.94M אספקה כוללת 999,944,481.298248 999,944,481.298248 999,944,481.298248

