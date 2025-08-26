Trebly (TREB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.64% שינוי מחיר (1D) -9.89% שינוי מחיר (7D) -13.80% שינוי מחיר (7D) -13.80%

Trebly (TREB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TREB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TREBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TREB השתנה ב +0.64% במהלך השעה האחרונה, -9.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Trebly (TREB) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Trebly הוא $ 15.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TREB הוא 999.08M, עם היצע כולל של 999078052.204019. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.60K.