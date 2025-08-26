Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.23% שינוי מחיר (1D) -4.88% שינוי מחיר (7D) +0.45% שינוי מחיר (7D) +0.45%

Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, 50STATES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 50STATESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 50STATES השתנה ב +0.23% במהלך השעה האחרונה, -4.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) מידע שוק

שווי שוק $ 10.38K$ 10.38K $ 10.38K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.38K$ 10.38K $ 10.38K אספקת מחזור 997.50M 997.50M 997.50M אספקה כוללת 997,503,827.622411 997,503,827.622411 997,503,827.622411

שווי השוק הנוכחי של Traveling To All 50 States LIVE הוא $ 10.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 50STATES הוא 997.50M, עם היצע כולל של 997503827.622411. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.38K.