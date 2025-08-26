עוד על 50STATES

Traveling To All 50 States LIVE סֵמֶל

Traveling To All 50 States LIVE מחיר (50STATES)

לא רשום

1 50STATES ל USDמחיר חי:

--
----
-4.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:07:03 (UTC+8)

Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.23%

-4.88%

+0.45%

+0.45%

Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, 50STATES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 50STATESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 50STATES השתנה ב +0.23% במהלך השעה האחרונה, -4.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) מידע שוק

$ 10.38K
$ 10.38K$ 10.38K

--
----

$ 10.38K
$ 10.38K$ 10.38K

997.50M
997.50M 997.50M

997,503,827.622411
997,503,827.622411 997,503,827.622411

שווי השוק הנוכחי של Traveling To All 50 States LIVE הוא $ 10.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 50STATES הוא 997.50M, עם היצע כולל של 997503827.622411. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.38K.

Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Traveling To All 50 States LIVEל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTraveling To All 50 States LIVE ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTraveling To All 50 States LIVE ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Traveling To All 50 States LIVEל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.88%
30 ימים$ 0-12.40%
60 ימים$ 0-30.80%
90 ימים$ 0--

מה זהTraveling To All 50 States LIVE (50STATES)

From sea to shining sea, I'm setting out to break the solo record for the fastest time to get to all 50 states, set by Barry Stiefel, at 199 hours, live only on Pump.Fun. All info is on the X. We are starting in Vermont and ending in Hawaii.

Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) משאב

האתר הרשמי

Traveling To All 50 States LIVEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Traveling To All 50 States LIVE.

בדוק את Traveling To All 50 States LIVE תחזית המחיר עכשיו‏!

50STATES למטבעות מקומיים

Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על 50STATES הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Traveling To All 50 States LIVE (50STATES)

כמה שווה Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) היום?
החי 50STATESהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי 50STATES ל USD?
המחיר הנוכחי של 50STATES ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Traveling To All 50 States LIVE?
שווי השוק של 50STATES הוא $ 10.38K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של 50STATES?
ההיצע במחזור של 50STATES הוא 997.50M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של 50STATES?
‏‏50STATES השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של 50STATES?
50STATES ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של 50STATES?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור 50STATES הוא -- USD.
האם 50STATES יעלה השנה?
50STATES ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את 50STATES תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.