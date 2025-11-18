Trashy By Matt Furie מחיר היום

מחיר Trashy By Matt Furie (TRASHY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001286, עם שינוי של 17.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TRASHY ל USD הוא $ 0.00001286 לכל TRASHY.

Trashy By Matt Furie כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,860.79, עם היצע במחזור של 999.96M TRASHY. ב‑24 השעות האחרונות, TRASHY סחר בין $ 0.00001269 (נמוך) ל $ 0.00001568 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00073629, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001269.

ביצועים לטווח קצר, TRASHY נע ב -- בשעה האחרונה ו -31.79% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Trashy By Matt Furie (TRASHY) מידע שוק

שווי שוק $ 12.86K$ 12.86K $ 12.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.86K$ 12.86K $ 12.86K אספקת מחזור 999.96M 999.96M 999.96M אספקה כוללת 999,963,211.487487 999,963,211.487487 999,963,211.487487

שווי השוק הנוכחי של Trashy By Matt Furie הוא $ 12.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRASHY הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999963211.487487. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.86K.