Tranche Finance (SLICE) מידע על מחיר (USD)

Tranche Finance (SLICE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04924436. במהלך 24 השעות האחרונות, SLICE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04910048 לבין שיא של $ 0.053206, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SLICEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.79, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01832946.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SLICE השתנה ב -0.42% במהלך השעה האחרונה, -5.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tranche Finance (SLICE) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Tranche Finance הוא $ 857.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SLICE הוא 17.42M, עם היצע כולל של 20000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 984.89K.