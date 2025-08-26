עוד על SLICE

Tranche Finance סֵמֶל

Tranche Finance מחיר (SLICE)

לא רשום

1 SLICE ל USDמחיר חי:

$0.04924436
-5.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Tranche Finance (SLICE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:34:56 (UTC+8)

Tranche Finance (SLICE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.04910048
24 שעות נמוך
$ 0.053206
גבוה 24 שעות

$ 0.04910048
$ 0.053206
$ 1.79
$ 0.01832946
-0.42%

-5.87%

+1.62%

+1.62%

Tranche Finance (SLICE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04924436. במהלך 24 השעות האחרונות, SLICE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04910048 לבין שיא של $ 0.053206, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SLICEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.79, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01832946.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SLICE השתנה ב -0.42% במהלך השעה האחרונה, -5.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tranche Finance (SLICE) מידע שוק

$ 857.80K
--
----

$ 984.89K
17.42M
20,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Tranche Finance הוא $ 857.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SLICE הוא 17.42M, עם היצע כולל של 20000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 984.89K.

Tranche Finance (SLICE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Tranche Financeל USDהיה $ -0.00307247292578756.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTranche Finance ל USDהיה . $ +0.0076235341.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTranche Finance ל USDהיה $ +0.0263454666.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Tranche Financeל USDהיה $ +0.019981718852547548.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00307247292578756-5.87%
30 ימים$ +0.0076235341+15.48%
60 ימים$ +0.0263454666+53.50%
90 ימים$ +0.019981718852547548+68.28%

מה זהTranche Finance (SLICE)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Tranche Finance (SLICE) משאב

האתר הרשמי

Tranche Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tranche Finance (SLICE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tranche Finance (SLICE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tranche Finance.

בדוק את Tranche Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

SLICE למטבעות מקומיים

Tranche Finance (SLICE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tranche Finance (SLICE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SLICE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Tranche Finance (SLICE)

כמה שווה Tranche Finance (SLICE) היום?
החי SLICEהמחיר ב USD הוא 0.04924436 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SLICE ל USD?
המחיר הנוכחי של SLICE ל USD הוא $ 0.04924436. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tranche Finance?
שווי השוק של SLICE הוא $ 857.80K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SLICE?
ההיצע במחזור של SLICE הוא 17.42M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SLICE?
‏‏SLICE השיג מחיר שיא (ATH) של 1.79 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SLICE?
SLICE ‏‏רשם מחירATL של 0.01832946 USD.
מהו נפח המסחר של SLICE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SLICE הוא -- USD.
האם SLICE יעלה השנה?
SLICE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SLICE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.