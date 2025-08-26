עוד על TRALALERO

Tralalero Tralala סֵמֶל

Tralalero Tralala מחיר (TRALALERO)

לא רשום

1 TRALALERO ל USDמחיר חי:

$0.00016283
+15.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Tralalero Tralala (TRALALERO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:08:59 (UTC+8)

Tralalero Tralala (TRALALERO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.75%

+15.85%

+22.09%

+22.09%

Tralalero Tralala (TRALALERO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TRALALERO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRALALEROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRALALERO השתנה ב -0.75% במהלך השעה האחרונה, +15.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+22.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tralalero Tralala (TRALALERO) מידע שוק

--
שווי השוק הנוכחי של Tralalero Tralala הוא $ 162.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRALALERO הוא 998.83M, עם היצע כולל של 998832281.26324. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 162.64K.

Tralalero Tralala (TRALALERO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Tralalero Tralalaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTralalero Tralala ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTralalero Tralala ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Tralalero Tralalaל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+15.85%
30 ימים$ 0+36.35%
60 ימים$ 0-7.34%
90 ימים$ 0--

מה זהTralalero Tralala (TRALALERO)

Tralalero Tralala is a community-powered memecoin on the Solana blockchain, inspired by the legendary shark Tralalero Tralala, known for his unmatched style, three shoes, and vibes louder than a conch shell on a Miami beach. Tralalero isn’t just a token — it’s a movement fueled by memes, creativity, and the irreverent spirit of the internet, pushed further by the Italian brain rot movement. For all we know, Tralalero may become Nike's new mascot.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Tralalero Tralala (TRALALERO) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Tralalero Tralalaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tralalero Tralala (TRALALERO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tralalero Tralala (TRALALERO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tralalero Tralala.

בדוק את Tralalero Tralala תחזית המחיר עכשיו‏!

TRALALERO למטבעות מקומיים

Tralalero Tralala (TRALALERO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tralalero Tralala (TRALALERO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TRALALERO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Tralalero Tralala (TRALALERO)

כמה שווה Tralalero Tralala (TRALALERO) היום?
החי TRALALEROהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TRALALERO ל USD?
המחיר הנוכחי של TRALALERO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tralalero Tralala?
שווי השוק של TRALALERO הוא $ 162.64K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TRALALERO?
ההיצע במחזור של TRALALERO הוא 998.83M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TRALALERO?
‏‏TRALALERO השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TRALALERO?
TRALALERO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TRALALERO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TRALALERO הוא -- USD.
האם TRALALERO יעלה השנה?
TRALALERO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TRALALERO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:08:59 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.