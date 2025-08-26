Tralalero Tralala (TRALALERO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.75% שינוי מחיר (1D) +15.85% שינוי מחיר (7D) +22.09% שינוי מחיר (7D) +22.09%

Tralalero Tralala (TRALALERO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TRALALERO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRALALEROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRALALERO השתנה ב -0.75% במהלך השעה האחרונה, +15.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+22.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tralalero Tralala (TRALALERO) מידע שוק

שווי שוק $ 162.64K$ 162.64K $ 162.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 162.64K$ 162.64K $ 162.64K אספקת מחזור 998.83M 998.83M 998.83M אספקה כוללת 998,832,281.26324 998,832,281.26324 998,832,281.26324

שווי השוק הנוכחי של Tralalero Tralala הוא $ 162.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRALALERO הוא 998.83M, עם היצע כולל של 998832281.26324. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 162.64K.