Tradiecoin (TRADIECOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00136888 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.03% שינוי מחיר (1D) -16.85% שינוי מחיר (7D) -10.29%

Tradiecoin (TRADIECOIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TRADIECOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRADIECOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00136888, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRADIECOIN השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -16.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tradiecoin (TRADIECOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 342.78K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 342.78K אספקת מחזור 977.42M אספקה כוללת 977,420,000.0

שווי השוק הנוכחי של Tradiecoin הוא $ 342.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRADIECOIN הוא 977.42M, עם היצע כולל של 977420000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 342.78K.