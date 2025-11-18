Tradable Singapore Fintech SSL מחיר היום

מחיר Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) בזמן אמת היום הוא $ 1.0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PC0000023 ל USD הוא $ 1.0 לכל PC0000023.

Tradable Singapore Fintech SSL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 100,846,154, עם היצע במחזור של 100.85M PC0000023. ב‑24 השעות האחרונות, PC0000023 סחר בין $ 1.0 (נמוך) ל $ 1.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.0.

ביצועים לטווח קצר, PC0000023 נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) מידע שוק

שווי שוק $ 100.85M$ 100.85M $ 100.85M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 100.85M$ 100.85M $ 100.85M אספקת מחזור 100.85M 100.85M 100.85M אספקה כוללת 100,846,154.0 100,846,154.0 100,846,154.0

שווי השוק הנוכחי של Tradable Singapore Fintech SSL הוא $ 100.85M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PC0000023 הוא 100.85M, עם היצע כולל של 100846154.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 100.85M.