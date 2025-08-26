Tradable NA Rent Financing Platform SSTN מחיר (PC0000031)
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) המחיר בזמן אמת של הוא $1. במהלך 24 השעות האחרונות, PC0000031 נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.0 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PC0000031השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 189,500,000, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PC0000031 השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Tradable NA Rent Financing Platform SSTN הוא $ 189.50M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PC0000031 הוא 189.50M, עם היצע כולל של 189500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 189.50M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Tradable NA Rent Financing Platform SSTNל USDהיה $ 0.0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTradable NA Rent Financing Platform SSTN ל USDהיה . $ 0.0000000000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTradable NA Rent Financing Platform SSTN ל USDהיה $ 0.0000000000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Tradable NA Rent Financing Platform SSTNל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0.0
|0.00%
|30 ימים
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 ימים
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 ימים
|$ 0
|--
This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes the North America Rent Financing Platform Senior Secured Term Notes issued by Victory Park Capital Advisors. This initiative focuses on a flexible rent financing platform with significant equity raised, forming part of Tradable’s $1.7 billion in tokenized private credit assets. It provides institutional-grade private credit exposure with targeted yields of 8-15.5%. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the $1.4 trillion RWA private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user-friendly interface. By leveraging ZKsync’s scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain, enabling broader participation in high-quality rent financing credit investments.
