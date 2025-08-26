Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24 שעות נמוך $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 גבוה 24 שעות $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 שיא כל הזמנים $ 189,500,000$ 189,500,000 $ 189,500,000 המחיר הנמוך ביותר $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) המחיר בזמן אמת של הוא $1. במהלך 24 השעות האחרונות, PC0000031 נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.0 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PC0000031השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 189,500,000, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PC0000031 השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) מידע שוק

שווי שוק $ 189.50M$ 189.50M $ 189.50M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 189.50M$ 189.50M $ 189.50M אספקת מחזור 189.50M 189.50M 189.50M אספקה כוללת 189,500,000.0 189,500,000.0 189,500,000.0

שווי השוק הנוכחי של Tradable NA Rent Financing Platform SSTN הוא $ 189.50M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PC0000031 הוא 189.50M, עם היצע כולל של 189500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 189.50M.