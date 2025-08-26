TracyAI by Virtuals (TRACY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00013968 $ 0.00013968 $ 0.00013968 24 שעות נמוך $ 0.00016239 $ 0.00016239 $ 0.00016239 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00013968$ 0.00013968 $ 0.00013968 גבוה 24 שעות $ 0.00016239$ 0.00016239 $ 0.00016239 שיא כל הזמנים $ 0.01783344$ 0.01783344 $ 0.01783344 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00013968$ 0.00013968 $ 0.00013968 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -9.46% שינוי מחיר (7D) -13.65% שינוי מחיר (7D) -13.65%

TracyAI by Virtuals (TRACY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00013971. במהלך 24 השעות האחרונות, TRACY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00013968 לבין שיא של $ 0.00016239, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRACYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01783344, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00013968.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRACY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -9.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TracyAI by Virtuals (TRACY) מידע שוק

שווי שוק $ 89.32K$ 89.32K $ 89.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 139.71K$ 139.71K $ 139.71K אספקת מחזור 639.31M 639.31M 639.31M אספקה כוללת 999,998,255.137758 999,998,255.137758 999,998,255.137758

שווי השוק הנוכחי של TracyAI by Virtuals הוא $ 89.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRACY הוא 639.31M, עם היצע כולל של 999998255.137758. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 139.71K.