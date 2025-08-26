עוד על TRACY

TracyAI by Virtuals סֵמֶל

TracyAI by Virtuals מחיר (TRACY)

1 TRACY ל USDמחיר חי:

$0.00013971
$0.00013971
-9.40%1D
TracyAI by Virtuals (TRACY) טבלת מחירים חיה
TracyAI by Virtuals (TRACY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00013968
$ 0.00013968
24 שעות נמוך
$ 0.00016239
$ 0.00016239
גבוה 24 שעות

$ 0.00013968
$ 0.00013968

$ 0.00016239
$ 0.00016239

$ 0.01783344
$ 0.01783344

$ 0.00013968
$ 0.00013968

--

-9.46%

-13.65%

-13.65%

TracyAI by Virtuals (TRACY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00013971. במהלך 24 השעות האחרונות, TRACY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00013968 לבין שיא של $ 0.00016239, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRACYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01783344, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00013968.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRACY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -9.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TracyAI by Virtuals (TRACY) מידע שוק

$ 89.32K
$ 89.32K

--
----

$ 139.71K
$ 139.71K

639.31M
639.31M

999,998,255.137758
999,998,255.137758

שווי השוק הנוכחי של TracyAI by Virtuals הוא $ 89.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRACY הוא 639.31M, עם היצע כולל של 999998255.137758. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 139.71K.

TracyAI by Virtuals (TRACY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של TracyAI by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTracyAI by Virtuals ל USDהיה . $ -0.0001066302.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTracyAI by Virtuals ל USDהיה $ -0.0001177124.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של TracyAI by Virtualsל USDהיה $ -0.001980716272298299.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.46%
30 ימים$ -0.0001066302-76.32%
60 ימים$ -0.0001177124-84.25%
90 ימים$ -0.001980716272298299-93.41%

מה זהTracyAI by Virtuals (TRACY)

TracyAI is an advanced artificial intelligence platform that transforms sports analytics and commentary, developed under the leadership of NBA Champion Tristan Thompson and successfully showcased at NBA All-Star Weekend 2025 to over 450 industry leaders including NBA executives, All-Star Darius Garland, and ESPN's Malika Andrews. The platform's rollout includes three distinct products: a free Twitter bot for basic analytics, a token-gated Terminal for advanced analysis, and a groundbreaking 3D sports commentary model. At its core, TracyAI consists of two primary components: a sophisticated 3D sports commentary system and a comprehensive analytics platform. The commentary system provides real-time, interactive analysis during live games, supporting multiple languages and enabling personalized insights for users across different social media platforms. The analytics platform processes extensive NBA statistical data, delivering real-time analysis of both individual and team performance that was previously only available to professional teams and analysts. Built on the Virtuals Protocol ecosystem and utilizing the G.A.M.E. framework, TracyAI integrates seamlessly with professional sports data analytics systems and major broadcasting networks, including ESPN. The platform is supported by a team of experienced AI engineers and developers from leading tech companies, working alongside NBA data analytics professionals to ensure enterprise-grade quality and reliability. Through this comprehensive system, TracyAI bridges the gap between professional-level sports analysis and public accessibility, creating a new standard for sports engagement and understanding.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

TracyAI by Virtuals (TRACY) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

TracyAI by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TracyAI by Virtuals (TRACY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TracyAI by Virtuals (TRACY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TracyAI by Virtuals.

בדוק את TracyAI by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

TRACY למטבעות מקומיים

TracyAI by Virtuals (TRACY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TracyAI by Virtuals (TRACY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TRACY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על TracyAI by Virtuals (TRACY)

כמה שווה TracyAI by Virtuals (TRACY) היום?
החי TRACYהמחיר ב USD הוא 0.00013971 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TRACY ל USD?
המחיר הנוכחי של TRACY ל USD הוא $ 0.00013971. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TracyAI by Virtuals?
שווי השוק של TRACY הוא $ 89.32K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TRACY?
ההיצע במחזור של TRACY הוא 639.31M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TRACY?
‏‏TRACY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01783344 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TRACY?
TRACY ‏‏רשם מחירATL של 0.00013968 USD.
מהו נפח המסחר של TRACY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TRACY הוא -- USD.
האם TRACY יעלה השנה?
TRACY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TRACY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
