TracyAI by Virtuals (TRACY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00013971. במהלך 24 השעות האחרונות, TRACY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00013968 לבין שיא של $ 0.00016239, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRACYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01783344, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00013968.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRACY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -9.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של TracyAI by Virtuals הוא $ 89.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRACY הוא 639.31M, עם היצע כולל של 999998255.137758. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 139.71K.
במהלך היום, השינוי במחיר של TracyAI by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTracyAI by Virtuals ל USDהיה . $ -0.0001066302.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTracyAI by Virtuals ל USDהיה $ -0.0001177124.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של TracyAI by Virtualsל USDהיה $ -0.001980716272298299.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-9.46%
|30 ימים
|$ -0.0001066302
|-76.32%
|60 ימים
|$ -0.0001177124
|-84.25%
|90 ימים
|$ -0.001980716272298299
|-93.41%
TracyAI is an advanced artificial intelligence platform that transforms sports analytics and commentary, developed under the leadership of NBA Champion Tristan Thompson and successfully showcased at NBA All-Star Weekend 2025 to over 450 industry leaders including NBA executives, All-Star Darius Garland, and ESPN's Malika Andrews. The platform's rollout includes three distinct products: a free Twitter bot for basic analytics, a token-gated Terminal for advanced analysis, and a groundbreaking 3D sports commentary model. At its core, TracyAI consists of two primary components: a sophisticated 3D sports commentary system and a comprehensive analytics platform. The commentary system provides real-time, interactive analysis during live games, supporting multiple languages and enabling personalized insights for users across different social media platforms. The analytics platform processes extensive NBA statistical data, delivering real-time analysis of both individual and team performance that was previously only available to professional teams and analysts. Built on the Virtuals Protocol ecosystem and utilizing the G.A.M.E. framework, TracyAI integrates seamlessly with professional sports data analytics systems and major broadcasting networks, including ESPN. The platform is supported by a team of experienced AI engineers and developers from leading tech companies, working alongside NBA data analytics professionals to ensure enterprise-grade quality and reliability. Through this comprehensive system, TracyAI bridges the gap between professional-level sports analysis and public accessibility, creating a new standard for sports engagement and understanding.
