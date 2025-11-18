Traceva מחיר היום

מחיר Traceva (TRCV) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000511, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TRCV ל USD הוא $ 0.00000511 לכל TRCV.

Traceva כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,599.59, עם היצע במחזור של 900.00M TRCV. ב‑24 השעות האחרונות, TRCV סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00008365, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000506.

ביצועים לטווח קצר, TRCV נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Traceva (TRCV) מידע שוק

שווי שוק $ 4.60K$ 4.60K $ 4.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.11K$ 5.11K $ 5.11K אספקת מחזור 900.00M 900.00M 900.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Traceva הוא $ 4.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRCV הוא 900.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.11K.