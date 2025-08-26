Traceon AI (TOAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0069988 $ 0.0069988 $ 0.0069988 24 שעות נמוך $ 0.00937791 $ 0.00937791 $ 0.00937791 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0069988$ 0.0069988 $ 0.0069988 גבוה 24 שעות $ 0.00937791$ 0.00937791 $ 0.00937791 שיא כל הזמנים $ 0.296402$ 0.296402 $ 0.296402 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00613895$ 0.00613895 $ 0.00613895 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.37% שינוי מחיר (1D) -24.35% שינוי מחיר (7D) -3.39% שינוי מחיר (7D) -3.39%

Traceon AI (TOAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00706077. במהלך 24 השעות האחרונות, TOAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0069988 לבין שיא של $ 0.00937791, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.296402, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00613895.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOAI השתנה ב +0.37% במהלך השעה האחרונה, -24.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Traceon AI (TOAI) מידע שוק

שווי שוק $ 70.61K$ 70.61K $ 70.61K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 70.61K$ 70.61K $ 70.61K אספקת מחזור 10.00M 10.00M 10.00M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Traceon AI הוא $ 70.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOAI הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 70.61K.