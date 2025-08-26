עוד על TOAI

Traceon AI סֵמֶל

Traceon AI מחיר (TOAI)

1 TOAI ל USDמחיר חי:

$0.00706077
$0.00706077$0.00706077
-24.30%1D
Traceon AI (TOAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:06:43 (UTC+8)

Traceon AI (TOAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.37%

-24.35%

-3.39%

-3.39%

Traceon AI (TOAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00706077. במהלך 24 השעות האחרונות, TOAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0069988 לבין שיא של $ 0.00937791, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.296402, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00613895.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOAI השתנה ב +0.37% במהלך השעה האחרונה, -24.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Traceon AI (TOAI) מידע שוק

--
----

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Traceon AI הוא $ 70.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOAI הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 70.61K.

Traceon AI (TOAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Traceon AIל USDהיה $ -0.002273431255380148.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTraceon AI ל USDהיה . $ -0.0006997794.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTraceon AI ל USDהיה $ -0.0067903778.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Traceon AIל USDהיה $ -0.02354035806840374.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.002273431255380148-24.35%
30 ימים$ -0.0006997794-9.91%
60 ימים$ -0.0067903778-96.17%
90 ימים$ -0.02354035806840374-76.92%

מה זהTraceon AI (TOAI)

Traceon AI is an advanced AI-powered platform designed to provide real-time market intelligence and enhance blockchain security. By leveraging quantum neural networks and machine learning algorithms, Traceon AI offers tools for traders and developers to navigate the cryptocurrency landscape with greater confidence and precision. The $TRAI token serves as the utility token within the Traceon AI ecosystem, granting users access to premium features and services. These include: AI Agents for Blockchain Security: Tools like CodeReveal and RugTrace perform deep analysis of smart contracts to detect vulnerabilities and potential threats. AI-Powered Bots for Advanced Crypto Trading: Bots such as Narratron and Influx analyze social media narratives and market trends to provide actionable insights.

Traceon AI (TOAI) משאב

Traceon AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Traceon AI (TOAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Traceon AI (TOAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Traceon AI.

בדוק את Traceon AI תחזית המחיר עכשיו‏!

TOAI למטבעות מקומיים

Traceon AI (TOAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Traceon AI (TOAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TOAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Traceon AI (TOAI)

כמה שווה Traceon AI (TOAI) היום?
החי TOAIהמחיר ב USD הוא 0.00706077 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TOAI ל USD?
המחיר הנוכחי של TOAI ל USD הוא $ 0.00706077. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Traceon AI?
שווי השוק של TOAI הוא $ 70.61K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TOAI?
ההיצע במחזור של TOAI הוא 10.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TOAI?
‏‏TOAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.296402 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TOAI?
TOAI ‏‏רשם מחירATL של 0.00613895 USD.
מהו נפח המסחר של TOAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TOAI הוא -- USD.
האם TOAI יעלה השנה?
TOAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TOAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:06:43 (UTC+8)

Traceon AI (TOAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

