Trabzonspor Fan Token (TRA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.438911 גבוה 24 שעות $ 0.462206 שיא כל הזמנים $ 9.77 המחיר הנמוך ביותר $ 0.426232 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.64% שינוי מחיר (1D) -4.53% שינוי מחיר (7D) -8.86%

Trabzonspor Fan Token (TRA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.438871. במהלך 24 השעות האחרונות, TRA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.438911 לבין שיא של $ 0.462206, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.77, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.426232.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRA השתנה ב -0.64% במהלך השעה האחרונה, -4.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Trabzonspor Fan Token (TRA) מידע שוק

שווי שוק $ 3.12M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.39M אספקת מחזור 7.10M אספקה כוללת 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Trabzonspor Fan Token הוא $ 3.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRA הוא 7.10M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.39M.