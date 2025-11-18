TQQQ xStock מחיר היום

מחיר TQQQ xStock (TQQQX) בזמן אמת היום הוא $ 101.62, עם שינוי של 5.23% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TQQQX ל USD הוא $ 101.62 לכל TQQQX.

TQQQ xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,153,073, עם היצע במחזור של 11.37K TQQQX. ב‑24 השעות האחרונות, TQQQX סחר בין $ 100.21 (נמוך) ל $ 107.61 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 235.95, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 82.33.

ביצועים לטווח קצר, TQQQX נע ב +1.05% בשעה האחרונה ו -9.71% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

TQQQ xStock (TQQQX) מידע שוק

שווי שוק $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.79M$ 3.79M $ 3.79M אספקת מחזור 11.37K 11.37K 11.37K אספקה כוללת 37,372.50996417811 37,372.50996417811 37,372.50996417811

שווי השוק הנוכחי של TQQQ xStock הוא $ 1.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TQQQX הוא 11.37K, עם היצע כולל של 37372.50996417811. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.79M.