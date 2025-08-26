Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.450256 $ 0.450256 $ 0.450256 24 שעות נמוך $ 0.498441 $ 0.498441 $ 0.498441 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.450256$ 0.450256 $ 0.450256 גבוה 24 שעות $ 0.498441$ 0.498441 $ 0.498441 שיא כל הזמנים $ 8.42$ 8.42 $ 8.42 המחיר הנמוך ביותר $ 0.405114$ 0.405114 $ 0.405114 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.33% שינוי מחיר (1D) -5.91% שינוי מחיר (7D) -3.95% שינוי מחיר (7D) -3.95%

Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.450564. במהלך 24 השעות האחרונות, SPURS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.450256 לבין שיא של $ 0.498441, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPURSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.42, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.405114.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPURS השתנה ב -0.33% במהלך השעה האחרונה, -5.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) מידע שוק

שווי שוק $ 4.34M$ 4.34M $ 4.34M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.06M$ 18.06M $ 18.06M אספקת מחזור 9.61M 9.61M 9.61M אספקה כוללת 40,000,000.0 40,000,000.0 40,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Tottenham Hotspur FC Fan Token הוא $ 4.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPURS הוא 9.61M, עם היצע כולל של 40000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.06M.